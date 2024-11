Raphael Veiga mostra irritação após derrota em Derby e aponta o que faltou para o Palmeiras: "Eficácia"

O Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians, na noite desta segunda-feira, por 2 a 0, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Garro e Yuri Alberto anotaram os gols do Timão, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O meio-campista Raphael Veiga mostrou-se irritado com o resultado e apontou o que faltou para a equipe do Verdão.

"Perdemos um jogo que não poderíamos perder contra um rival nosso. Tivemos oportunidades no começo do jogo, não fizemos. Faltou eficácia e depois acabamos tomando o gol que acabou complicando o jogo. Uma situação chata, difícil. A gente fica chateado, irritado demais porque não podemos perder esse jogo. É difícil falar. Temos que fazer nosso melhor até o final ver o que fizemos de errado porque não podemos cometer esses erros", disse ao SporTV.

A equipe palmeirense teve boas chances no primeiro tempo antes de sofrer o primeiro gol, que aconteceu aos 41 do primeiro tempo, com Rodrigo Garro. No retorno para a etapa final, o Verdão foi vazado novamente, aos 11, por Yuri Alberto. O Alviverde teve chance com Gabriel Menino, que acertou o travessão nos minutos finais do jogo. Veiga contou o que falta para o Verdão se sair melhor nos jogos.