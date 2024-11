Próximo rival do São Paulo, Bahia possui baixo aproveitamento contra equipes paulistas em 2024

Sábado de ajustes de olho no duelo com o Bahia pelo Brasileirão! #VamosSãoPaulo ??

? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/AUUuXQb9Hy

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 2, 2024





O próprio São Paulo duelou com o Bahia em apenas uma oportunidade neste ano. Se trata do dia 30 de junho, quando o Tricolor Paulista recebeu o clube baiano no Morumbi, pela 13ª rodada do Brasileirão, e venceu por 3 a 1 com gols de Calleri, Ferreirinha e Luciano.

Diante do Palmeiras, o Bahia também só atuou por uma vez na atual temporada. Na ocasião, o Tricolor de Aço visitou o Alviverde no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e também foi superado, desta vez por 2 a 0.