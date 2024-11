No Nilton Santos, Botafogo fecha preparação para pegar o Vasco; veja time provável

Nesta segunda-feira, o Botafogo fez último treinamento antes de enfrentar o Vasco da Gama, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre as equipes acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

A última atividade do Glorioso aconteceu, justamente, no Nilton Santos, estádio da equipe. Comandados por Artur Jorge, os jogadores foram divididos em grupos e realizaram trabalhos técnicos e táticos.

No clássico contra o Vasco, Arthur Jorge deve mandar a campo o time titular. O único desfalque é o zagueiro Bastos, que precisa cumprir suspensão. Em seu lugar, o favorito a ocupar a vaga é Adryelson. O defensor angolano cumpre suspensão automática após três cartões amarelos recebidos.