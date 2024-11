Mudança de horário impede Santos de levar jogo contra o CRB para o Allianz Parque

Ambas as partidas levaram inúmeros torcedores aos estádios e encheram os cofres do Santos. O clube tentou mandar outras partidas para São Paulo, mas, por falta de acordo com os times da capital, não teve sucesso.

O duelo com o CRB será o último do Santos como mandante na Série B. Antes disso, a equipe medirá forças com o Coritiba, no Couto Pereira, na segunda-feira da semana que vem, dia 11. A última partida será diante do Sport, na Ilha do Retiro.

O Peixe precisa apenas de uma vitória sobre o Coritiba para confirmar o acesso à Série A. O time lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.

Veja a nota do Santos na íntegra

Para viabilizar a transmissão pela Rede Globo de Televisão, em comunicado oficial divulgado no final da tarde de hoje (4), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou para as 16 horas do dia 17 a partida entre Santos e CRB, pela 37ª. rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.