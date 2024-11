José Claudio dos Santos é reeleito na Federação Paulista de Ciclismo

O presidente destaca as metas para o segundo mandato: "Estamos trabalhando para trazer dois campeonatos nacionais, de Elite e Master, pelo retorno da Volta do Estado de São Paulo, que pretende recolocar o estado no roteiro dos grandes eventos. Também vamos melhorar a infraestrutura de todos os eventos, buscando atrair mais participantes em todas as categorias", disse.

No encontro, também foram eleitos os membros do Conselho Fiscal da FPCiclismo. Os titulares são Ricardo Gava Rodrigues, Kleber Lopes Bahia e Camilla Rodrigues do Nascimento Capira. Já os suplentes são Ronivaldo Donizete Donon, Iraildes Bacelar dos Santos e Fabio Antônio da Silva.