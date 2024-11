Jogo entre Bahia e São Paulo terá ação do governo federal contra brigas de torcida

O confronto entre Bahia e São Paulo nesta terça-feira, pelo Brasileirão, terá uma ação especial feita pelo Governo Federal, protestando contra as brigas de torcida. No setor sudoeste da Casa da Apostas Arena Fonte Nova, 384 cadeiras estarão vazias, cobertas com camisas de diferentes times do Brasil.

A campanha "cadeiras vazias" traz um outro significado às consequências que as brigas de torcida trazem para a sociedade. Em muitas vezes, os danos da violência são irreparáveis, causando vítimas fatais e feridos que ficam em estado grave. Além disso, torcedores deixam de ir aos estádios por medo, ou ainda, times precisam jogar de portões fechados como punição.

A ação que será promovida nesta terça faz parte do lançamento da campanha "Cadeiras Vazias" e do "Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol", iniciativas desenvolvidas pelo Governo Federal, através do Ministério do Esporte. Além disso, o programa tem uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg) e as principais equipes do futebol brasileiro, que têm como objetivo promover a paz nos estádios.