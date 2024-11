Ituano sofre virada do CRB em confronto direto e aumenta crise no Z4 da Série B

Nesta segunda-feira, no Estádio Novelli Junior, o Ituano sofreu uma virada do CRB, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, que foi um confronto direto contra o rebaixamento, terminou em 2 a 1, com José Aldo cravando para os paulistas e, minutos depois, Luis Segovia deixando tudo igual. No fim do duelo, Getúlio anotou para os visitantes e decretou o resultado.

Agora, diante da derrota, o Ituano continuou com 34 pontos e permaneceu na 18ª colocação da Série B, a cinco pontos do Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4. O CRB, por sua vez, atingiu os 39 pontos e subiu para a 15ª posição.

Pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ituano no dia 12, uma terça-feira, visita o América-MG, na Arena Independência, às 19h (de Brasília). O CRB volta aos gramados neste sábado e recebe, às 17h, o Goiás, no Estádio Rei Pelé.