F1: O que mantém brasileiros atraídos pelo esporte mesmo sem pilotos nacionais

"Eu gostava muito do Piquet. Achava ele muito bom e depois teve a rivalidade com o Senna, que também era excelente. Gosto muito do Senna. Eu sempre fui aquela pessoa que acordava de madrugada para assistir as corridas. Domingo era sagrado assistir", contou.

"O que mais me atrai é a adrenalina de correr em alta velocidade, com um carro sempre muito próximo um do outro, o piloto, o reflexo que eles têm que ter, as rodas, essas coisas de carro", finalizou.

Agora, os fãs da Fórmula 1 aguardam 2025 para viver essa experiência mais uma vez.