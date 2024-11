Escalação do São Paulo: Alisson não viaja com o grupo e segue como desfalque contra o Bahia

O São Paulo encerrou a preparação para o duelo contra o Bahia nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e já embarcou para Salvador. O volante Alisson não viajou com o grupo e segue como desfalque do Tricolor Paulista.

Alisson se recuperou de uma cirurgia no tornozelo direito e vivia a expectativa de retornar aos gramados nesta terça-feira. O volante foi liberado para trabalhar sem restrições e tem treinado com o restante do elenco nos últimos dias.

Além de Alisson, outro que também não viajou com o elenco foi o lateral esquerdo Welington. O defensor sentiu dores na região posterior da coxa esquerda, em que possui um edema, e permanecerá em São Paulo para tratar a lesão.