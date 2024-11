Equilíbrio entre ataque e defesa é chave para acesso do Santos

Não tem bola perdida. Desistir nunca é uma opção. Gonzalo Escobar! ???? pic.twitter.com/vIy7dshgwV

? Santos FC (@SantosFC) November 3, 2024

No ataque, o Santos é ainda mais dominante, sendo o time que mais marcou gols, com 54, ao lado do Ceará. O artilheiro da equipe é o atacante Guilherme, com dez gols. Além dos tentos anotados, o camisa 11 também contribuiu com oito assistências e é o líder em participações em gols na Segunda Divisão (18).

O Santos é o primeiro colocado da Série B e pode garantir o acesso já na próxima rodada. Para isso, basta uma vitória sobre o Coritiba. Em caso de empate ou derrota, terá que torcer para um tropeço do Ceará, que ocupa a quinta colocação, com 57 pontos, e enfrenta o Botafogo-SP.

O duelo entre Santos e Coritiba está marcado para segunda-feira da próxima semana, no próximo dia 11. Os times se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba.