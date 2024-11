Dividida entre Argentina e Brasil, dupla de amigos conhece Colapinto no GP de São Paulo

Apesar do apoio, Colapinto não teve sucesso em Interlagos. Ele bateu forte na 32ª volta e precisou deixar a prova. No treino classificatório, ele também já havia perdido o controle do carro.

Vale lembrar que o GP de São Paulo é o único na América do Sul e essa foi a primeira vez que o argentino correu em solos brasileiros. Agora, os pilotos focam no GP de Las Vegas, que será no dia 24 de novembro.