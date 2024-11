Corinthians vai com 3 zagueiros, e Palmeiras conta com Murilo no banco para Derby; veja escalações

O Palmeiras, por sua vez, tem a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Do lado do Timão, o técnico Ramón Díaz terá alguns desfalques. O primeiro deles é o zagueiro Cacá, que sofreu uma pancada na região do tórax e do quadril direito. O meio-campista Igor Coronado, suspenso, também é baixa. A dupla se junta ao lesionado Héctor Hernández.

Do outro lado, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, conta com os retornos de Marcos Rocha, Aníbal Moreno e Gabriel Menino, que cumpriram suspensão contra o Fortaleza. As únicas baixas do Alviverde são Bruno Rodrigues, Piquerez e Lázaro que ainda se recuperam de lesões.

O Corinthians está no 15º lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com 35 pontos, a um de distância do Athletico-PR, primeiro time na zona de rebaixamento. O Palmeiras briga do lado oposto da tabela, ocupando a segunda posição, com 61 pontos, três abaixo do líder Botafogo.