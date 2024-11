Corinthians encara Palmeiras de Abel com oitavo técnico diferente e busca segunda vitória; veja histórico

Diante do compatriota Vítor Pereira, Abel foi soberano. Ele venceu todos os clássicos disputados contra o rival na era do português à frente do Timão. Fernando Lázaro teve um empate, enquanto Danilo, como auxiliar, perdeu no único clássico que disputou.

Vanderlei Luxemburgo comandou o time do Parque São Jorge em apenas um Derby. E empatou. Já o último técnico, antes de Ramón, António Oliveira participou de dois clássicos. Ele empatou um e perdeu outro.

Ao longo de todo este intervalo de tempo, foram sete derrotas, cinco empates e apenas uma vitória do Corinthians no Derby. Próximo desafiante, Ramón Díaz chegou a enfrentar Abel no ano passado, sob comando do Vasco. Porém, ele foi derrotado por 1 a 0.

O Derby está marcado para segunda-feira, na Neo Química Arena, Itaquera. As equipes vão a campo a partir das 20h (de Brasília).

O Corinthians busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Brasileiro para se afastar um pouco mais do Z4. Neste momento, o Timão ocupa o 15º lugar da tabela de classificação, com 35 pontos, um acima da zona.