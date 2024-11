Com um a menos, Ponte Preta leva virada do Paysandu e pode entrar na zona de rebaixamento da Série B

Nesta segunda-feira, a Ponte Preta sofreu uma virada de 2 a 1 do Paysandu, em duelo válido pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão. No Estádio Moisés Lucarelli, os mandantes saíram na frente com Mateus Silva, mas o Papão empatou ainda no primeiro tempo, com Borasi. Na etapa final, a Ponte ficou com um jogador a menos e Esli García virou o placar.

A derrota faz com que a equipe de Campinas possa terminar a rodada na zona de rebaixamento da competição. Com 38 pontos, a Ponte ocupa a 16ª colocação. O CRB abre o Z4, com 37. O Paysandu, por sua vez, chega a 43 pontos e fica no 13º lugar.

O próximo confronto da Ponte Preta na Série B será contra o Vila Nova, na próxima segunda-feira, às 18h30 (de Brasília), fora de casa. Já o Paysandu volta a campo na mesma data, às 21h, quando recebe o Brusque, que também luta contra o rebaixamento.