Bahia x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília).

No duelo de tricolores no primeiro turno, quem se deu melhor foram os paulistas. Com gols de Calleri, Luciano e Ferreirinha, a equipe venceu os baianos por 3 a 1, no Morumbis, em São Paulo.

E o Tricolor Paulista busca emplacar uma nova sequência sem derrotas no Brasileirão. Em seu último compromisso, os comandados de Luis Zubeldía empataram em 1 a 1 com o Criciúma. Liziero anotou um golaço no final e salvou o São Paulo da derrota. A equipe ocupa a sexta posição, com 51 pontos.