Atlético-MG se reapresenta após derrota para o Flamengo na Copa do Brasil

Nada de descanso para o elenco do Atlético-MG após a derrota para o Flamengo na partida de ida da decisão da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, a equipe se reapresentou na Cidade do Galo já pensando no jogo contra o Atlético-GO.

Enquanto os jogadores titulares no duelo com o Flamengo realizaram atividades na academia e fisioterapia, o restante dos atletas fizeram um treino técnico e tático sob o comando do treinador Gabriel Milito e sua comissão.