Athletico-PR se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o São Paulo

O Athletico-PR deu início aos trabalhos para a partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O grupo se reapresentou no CT do Caju na manhã desta segunda-feira após a derrota para o Vitória, no último sábado, na Ligga Arena.

As primeiras atividades foram realizadas na academia. Na sequência, os atletas foram para o gramado, com exercícios de ativação corporal. Após isso, o técnico Lucho González comandou um trabalho técnico-tático em campo reduzido.