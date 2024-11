Artilheiro em clássicos, Flaco López quer aproveitar Derby para findar seca no Palmeiras

O primeiro gol do camisa 42 neste ano saiu em um clássico - o primeiro do ano do Palmeiras. Flaco foi decisivo para o Verdão ao anotar o gol da vitória diante do Santos, por 2 a 1, no Allianz Parque, pela terceira rodada da primeira fase do Paulistão.

Depois, o centroavante voltou a ser importante no primeiro Derby da temporada. O argentino fez o segundo gol da equipe palestrina no empate em 2 a 2 com o Corinthians, pela nona rodada do Estadual, na Arena Barueri.

Na sequência, Flaco passou em branco nos clássicos contra o São Paulo (na Supercopa Rei e no Paulista), mas contribuiu para um gol importante no jogo de volta da final do Paulista: deu a assistência para Aníbal Moreno balançar as redes e virar o placar agregado da final, ajudando o Verdão a conquistar o Estadual.

Em seguida, nos duelos contra São Paulo e Corinthians, ambos pelo primeiro turno do Brasileirão, o atacante também não contribuiu com gols e nem com assistências. O camisa 42, porém, não se deixou abalar e seguiu trabalhando, e conseguiu voltar a ser decisivo.

No último Choque-Rei da temporada, pela 23ª rodada da Série A, Flaco López foi o autor dos dois gols do Palmeiras na vitória alviverde por 2 a 1. O primeiro tento saiu aos dez minutos da primeira etapa, enquanto o segundo veio no apagar das luzes, quando o centroavante subiu de cabeça e guardou aos 57 minutos da etapa final.

Agora, Flaco López tentará ser decisivo novamente justamente para findar o jejum de mais um de mês sem marcar gols. O atacante, inclusive, é o artilheiro do Palmeiras em clássicos neste ano. Raphael Veiga vem em segundo lugar, com três tentos.