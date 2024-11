Thalys desperdiça pênalti, Palmeiras perde do Novorizontino e dá adeus ao Paulista sub-20

Os principais lances do jogo

O Palmeiras teve uma grande chance de abrir o marcador no primeiro minuto de jogo. Riquelme Fillipi recebeu sozinho, arrancou em velocidade e saiu cara a cara com o goleiro João, que levou a melhor no lance e fez a defesa na finalização do palmeirense.

Com 34 minutos, os Crias da Academia tiveram mais uma ótima oportunidade. Após cobrança de escanteio, houve um bate e rebate dentro da área e a bola sobrou com Luighi. O atacante finalizou de primeira, no alto, mas mandou por cima do gol.

O Novorizontino também assustou o Palmeiras em algumas oportunidades e obrigou Deivid a fazer algumas defesas, mas as chances mais claras do primeiro tempo foram do Verdão.

No segundo tempo, os Crias da Academia começaram a empilhar chances de gol, mas pecavam na finalização e não conseguiam transformar as oportunidades em gols, chegando inclusive a acertar o travessão ao menos duas vezes. O Novorizotino, por sua vez, passou a jogar um pouco mais atrás, mas sem abdicar das tentativas de contra-ataques.

Aos 23 minutos, o Palmeiras teve um pênalti marcado ao seu favor. O juiz entendeu que o defensor do Novorizontino bloqueou a finalização do Verdão com o braço. Thalys foi para cobrança e bateu no canto direito, mas o goleiro João foi buscar e impediu o Alviverde de abrir o placar.