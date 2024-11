São Paulo x RB Bragantino: confira onde assistir ao duelo pela semifinal do Paulista sub-20

Enquanto disputa o Paulista, o São Paulo também joga a Copa do Brasil da categoria. Na última quinta-feira, a equipe empatou com o Tuna Lusa, por 1 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio.

Já o RB Bragantino aposta todas as suas fichas no Estadual. Eliminado no Campeonato Brasileiro, a equipe não disputa a Copa do Brasil. No Paulista, o Massa Bruta chegou à semifinal após eliminar o Santos nas quartas.