São Paulo x Corinthians: veja onde assistir ao Majestoso pelo Paulista feminino

Desde então, as comandadas de Thiago Viana disputaram duas partidas e não perderam. O Tricolor superou o Santos por 2 a 0 e o Pinda por 5 a 0, em jogos que ocorreram ainda no mês de setembro, pela primeira fase do Paulista. A equipe encerrou esta etapa do torneio na terceira posição, com 23 pontos.

Do outro lado, o Corinthians repetir o feito da última temporada e conquistar a quádrupla coroa do futebol feminino. Além do título Brasileiro conquistado em cima do São Paulo, o Timão também faturou a Supercopa do Brasil e a Libertadores.

O título da Libertadores, inclusive, marcou o último jogo da equipe de Lucas Piccinato na temporada. No dia 19 de outubro, o Timão bateu o Independiente Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0 e conquistou o torneio continental pela quinta vez em sua história. No Estadual, a equipe encerrou a primeira fase na segunda posição, com 25 pontos.