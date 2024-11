São Paulo vence Bragantino e avança à final do Paulista sub-20

Paulista Sub-20: Fim de jogo! O Tricolor avança à final do Estadual! #SPFCxRBB (1-0)

O São Paulo fez o gol da classificação aos 25 minutos do segundo tempo. Lucas Ferreira recebeu pela direita, avançou até a área, cortou o marcador e chutou cruzado rasteiro para marcar um belo gol.

Ambas as equipes ainda tiveram chances de marcar antes do fim do jogo, porém não tiveram sucesso. Assim, o Tricolor Paulista ficou com a vitória e com a vaga na final da competição.