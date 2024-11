Rebeca Andrade dá bandeirada de homenagem a Senna e leva presente para Hamilton

Neste domingo, Rebeca Andrade marcou presença no GP de São Paulo de Fórmula 1. A ginasta deu a bandeirada para a homenagem de Hamilton a Ayrton Senna.

A maior medalhista olímpica do Brasil ainda levou um presente para o piloto britânico. Ela levou um boneco do automobilista abraçado com Ayrton Senna.

Rodrigo Matuck/Gazeta Press