Próximo de semifinal contra o Corinthians, veja retrospecto do São Paulo feminino nos clássicos em 2024

Parabéns, Laryh! ?#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? https://t.co/JdzcQakDIl

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 1, 2024





Contra o Palmeiras, foram apenas dois compromissos no período, com um empate e uma derrota registrados. No primeiro embate, pelo Campeonato Paulista, o resultado foi 1 a 1. Já no Brasileirão, o São Paulo foi goleado por 5 a 1 pelo rival.

Por fim, o Tricolor jogou duas vezes contra o Santos e venceu as duas. Em partida do Brasileirão, goleou o rival por 4 a 0, fora de casa. No Paulista, fez 2 a 0, novamente como visitante.

A equipe que se classificar entre São Paulo e Corinthians enfrentará o vencedor de Ferroviária e Palmeiras, semifinal da outra chave, que terá sua primeira partida já neste sábado, às 18h30, na Fonte Luminosa. Os jogos de volta ocorrem no próximo final de semana (dias nove e dez de novembro).