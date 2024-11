Memphis se diz animado por primeiro Derby pelo Corinthians e projeta 'clima quente'

O holandês Memphis Depay está prestes a disputar seu primeiro Derby pelo Corinthians. Na véspera do clássico com o Palmeiras, o atacante revelou suas expectativas para o jogo e falou sobre a preparação curta do time alvinegro.

"A preparação foi curta, mas fizemos o máximo para nos recuperarmos. Segunda será o meu primeiro Derby, todos no clube sabem a importância dessa partida. Estou animado para viver essa experiência. É uma batalha crucial e nós temos que conquistar os três pontos", disse o jogador à Corinthians TV.

O Timão vem de uma dura eliminação para o Racing, na semifinal da Sul-Americana. Mas, no Brasileirão, ganhou do Cuiabá na última rodada, fora de casa. E com gol de Memphis Depay.