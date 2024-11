Luis Enrique elogia vitória do PSG e reconhece força do Lens

O técnico Luis Enrique comemorou a terceira vitória consecutiva do PSG no Campeonato Francês e destacou a solidez do time no triunfo por 1 a 0 sobre o Lens neste sábado, no Parque dos Príncipes. O gol decisivo foi marcado por Ousmane Dembélé.

"Fizemos um jogo completo contra um adversário agressivo que ousou fazer muitas coisas e complicou para nós, não nos permitiu jogar no nosso ritmo habitual", relatou o treinador em coletiva de imprensa.