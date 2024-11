Flamengo terá Michael, e Atlético-MG escala Arana no ataque; veja times para final da Copa do Brasil

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O ATLÉTICO-MG, PELA FINAL DA @CopaDoBrasilCBF! #VamosFlamengo #FLAxCAM pic.twitter.com/7TGT5EKaVx

? Flamengo (@Flamengo) November 3, 2024

O Flamengo tem outros desfalques importantes para a final. O clube não conta com Bruno Henrique, suspenso, além dos lesionados Pedro, Everton Cebolinha, Viña, De la Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos.

Do outro lado, o Atlético-MG também tem novidades. Sem contar com Deyverson e Fausto Vera, que já jogaram pelo Cuiabá e Corinthians na Copa do Brasil, o técnico Gabriel Milito colocou Guilherme Arana no ataque e Rubens na ala esquerda. Já no lugar do argentino, Otávio será titular.

A escalação do Galo tem: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Otávio e Rubens; Guilherme Arana, Paulinho e Hulk.