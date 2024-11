Filho de Ricardo Acioly ganha 2º convite para ITF M15 de Recife

O juvenil Lucca Acioly, 17 anos, filho de Ricardo Acioly, recebeu o segundo convite para a chave principal do Brasil Tennis Classic, ITF M15 disputado nas quadras cobertas de saibro do Lagoa Azul Tênis Clube a partir desta segunda, 4 de novembro. O torneio que distribui US$ 15 mil em prêmios (cerca de RS 87 mil) e 15 pontos no ranking ao campeão, segue até o próximo domingo, 10 de novembro, com entrada gratuita no clube.

Lucca nunca disputou um torneio profissional na carreira, somente juvenis onde já conquistou alguns vice-campeonatos de simples e um título de duplas. Treinando nos Estados Unidos na Academia de Chris Evert há muitos anos, Lucca viaja com o pai, ex-tenista profissional, ex-capitão da equipe brasileira da Copa Davis, ex-técnico de Fernando Meligeni e, segundo Lucca, "sabe muito de tênis". Porém, todo esse currículo não assusta o jovem aprendiz.

"Meu pai nunca me pressionou pra jogar tênis, desde pequeno foi uma escolha minha jogar juvenil e nunca ficou bravo ou me pressionou por vitória ou derrota, ele só ajuda", disse Lucca Acioly.