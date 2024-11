Corinthians x Palmeiras: veja onde assistir ao Derby pela 32ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras chega para o dérbi após um tropeço em casa, empatando em 2 a 2 com o Fortaleza, no Allianz Parque. O resultado fez com que o Botafogo abrisse vantagem na liderança.

O Alviverde está na segunda posição, com 61 pontos, três a menos que o Glorioso. Porém, a equipe de Abel Ferreira está há 11 jogos sem perder na competição. A última derrota foi para o Vitória, em julho.

Para o dérbi, Abel Ferreira conta com todos os titulares disponíveis e sem suspensões. No entanto, Murilo e Piquerez, lesionados, são desfalques certos, assim como Bruno Rodrigues, que segue em tratamento no departamento médico.