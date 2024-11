Corinthians vence São Paulo e sai em vantagem na semifinal do Paulistão feminino

Neste domingo, em confronto válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista feminino, o Corinthians visitou o São Paulo no Canindé e venceu por 1 a 0. Duda Sampaio foi quem marcou para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Timão leva vantagem mínima no agregado e precisa de apenas um empate na volta para avançar à decisão da competição. Em caso de vitória do São Paulo por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O Tricolor precisa de dois tentos de diferença para se classificar de forma direta.

A equipe classificada enfrentará o vencedor entre Palmeiras e Ferroviária na final, e o segundo e decisivo jogo da semifinal ocorre no próximo domingo, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.