Com bandeira do Brasil, Hamilton dirige carro de Senna e leva fãs à loucura em Interlagos

Sete vezes campeão mundial, Hamilton tem profunda identificação com o Brasil e é muito fã de Ayrton Senna. Em 2021, ao vencer a corrida em São Paulo, 'imitou' o gesto do ídolo e empunhou a bandeira nacional dentro do carro. No ano seguinte, obteve cidadania brasileira e compareceu à sessão na Câmara, em Brasília.

Neste ano, inclusive, o piloto da Mercedes usou uma camisa em homenagem a Senna logo no primeiro dia do GP de São Paulo, na quinta-feira.

A homenagem deste domingo estava agendada inicialmente para sábado, mas precisou ser adiada devido à forte chuva.