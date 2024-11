Ceará ganha do Avaí a fica a dois pontos do G4 da Série B do Brasileirão

Com o resultado, o Ceará chegou a 57 pontos, na quinta colocação, e ficou a dois pontos do Mirassol, primeiro time do G4 da competição, que concede o acesso à Série A. Além disso, o resultado tirou a possibilidade do Santos confirmar seu retorno à Primeira Divisão já neste domingo. Já o Avaí está em 11º lugar, com 46 pontos.

O Ceará volta a campo no próximo dia 12, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 36ª rodada da Segunda Divisão. Enquanto o Avaí recebe o Mirassol, no próximo sábado, às 17h.