Casares e Pablo Maia vão à Interlagos e tentam levar mentalidade da F1 para o futebol

Neste domingo, Julio Casares e Pablo Maia foram ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, para assistir à corrida do GP de São Paulo. O presidente do São Paulo, em entrevista à Gazeta Esportiva, destacou a importância do clube marcar presença na Fórmula 1.

"A Fórmula 1, com o histórico do Ayrton Senna de grandes valores, é um grande espetáculo. Está aqui o São Paulo Futebol Clube com os atletas e esse exemplar Pablo Maia. É uma alegria muito grande", comentou.

"Faço das minhas palavras a do presidente. É inesquecível estar aqui hoje, Minha primeira vez, vai ficar marcado na minha vida", completou o meio-campista são-paulino.