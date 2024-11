Brasileiros marcam, Porto goleia Estoril e segue na vice-liderança do Português

Já o Estoril retorna aos gramados apenas no próximo fim de semana. O time encara o AVS SAD no sábado (09), às 12h30, no Estádio António Coimbra da Mota, pela 11ª rodada do Português.

Os principais lances do jogo

O Porto abriu o placar no Estádio do Dragão com 19 minutos de partida. Martim Fernandes fez bom lançamento para Danny Namaso, que partiu em velocidade. O jogador invadiu a grande área e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Joel Robles.

Aos 23 minutos, o Estoril chegou com perigo e ficou próximo de empatar o placar. Em bola cruzada para dentro da área, Pedro Álvaro subiu mais alto que a zaga do Porto para cabecear, mas Diogo Costa fez grande defesa e evitou o gol adversário.

Com 28 minutos, foi a vez do Porto responder e marcar o segundo gol. Boma tocou para o goleiro Robles, mas o passe foi ruim e a bola sobrou para Pepê. O brasileiro só teve o trabalho de finalizar para o fundo das redes, ampliando a vantagem dos donos da casa.

Já nos acréscimos, o Porto ainda chegou com perigo mais uma vez. Na primeira tentativa, Robles defendeu chute de Danny Namaso. Na segunda, o jogador tentou novamente, mas o goleiro levou a melhor.