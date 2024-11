Argentinos se esforçam e 'invadem' Interlagos para assistir ídolo correr em São Paulo

LAP 32/70: ? RED FLAG ?

With the Safety Car still circulating, Colapinto has crashed into the barriers ?

The remaining drivers return to the pits #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/hcakPrw9ZR

Vale lembrar que o GP de São Paulo é o único na América do Sul e essa foi a primeira vez que o argentino correu em solos brasileiros. Agora, os pilotos focam no GP de Las Vegas, que será no dia 24 de novembro.