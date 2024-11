Adversário do São Paulo no Brasileiro, confira o aproveitamento de Rogério Ceni contra o Tricolor

De acordo com o Sofascore, estes números equivalem a apenas 6,7% de aproveitamento. Além de nunca ter superado o São Paulo, as equipes de Ceni marcaram apenas nove gols contra o Tricolor e sofreram 20, média de dois gols sofridos por jogo.

Sob o comando do Fortaleza, por onde passou entre 2019 e 2020, foram cinco partidas contra o clube paulista. Em duelos válidos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Leão do Pici empatou duas e perdeu três, com seis tentos anotados e nove sofridos.

Já em sua passagem pelo Flamengo (2021), o treinador enfrentou o Tricolor em três ocasiões e saiu com o revés em todas. O Rubro-Negro marcou dois gols e sofreu sete.

Agora no Bahia, onde chegou na temporada passada (2023), Ceni enfrentará o São Paulo pela terceira vez. Até então, são duas derrotas em dois jogos, com apenas um gol feito e quatro sofridos.