Yuri Alberto chega a 50 gols pelo Corinthians e se torna 6º maior artilheiro do século; veja lista

O atacante Yuri Alberto atingiu uma marca importante na eliminação do Corinthians para o Racing, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O camisa 9 anotou seu 50º gol com a camisa do Timão e se tornou o 6º maior artilheiro do século XXI do clube, empatado com Jadson e Liedson.

Yuri vive momento de alta pelo Timão, com seis gols e duas assistências nos últimos 10 jogos da temporada. Na derrota para o Racing, em Avellaneda, o centroavante foi um dos únicos que se salvaram.

O ex-atacante Jô é quem lidera a artilharia do Corinthians no século, com 65 gols, 15 a mais em relação a Yuri. No atual elenco, quem está mais próximo de bater essa marca é Ángel Romero, que possui 62 tentos pelo Timão.