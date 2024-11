Vitória bate Athletico-PR de virada e respira na briga contra o rebaixamento no Brasileirão

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro ganhou sequência. Neste sábado, o Vitória conseguiu a virada sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Ligga Arena. Julimar abriu o placar para o Furacão, enquanto Alerrandro e Matheusinho viraram para o Leão da Barra.

Com o resultado, o Vitória ganhou um respirou na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Os comandados de Thiago Carpini chegaram aos 38 pontos e pularam para a 12ª posição, abrindo quatro pontos do Z4. Já o Athletico-PR segue na zona da degola e aparece na 17ª colocação, com 34 pontos.

As duas equipes, agora, voltam a campo pela 33ª rodada do Brasileiro. O Vitória recebe o Corinthians no próximo sábado (09), no Barradão, às 16h30 (de Brasília). Já o Athletico-PR encara o São Paulo no mesmo dia, a partir das 21h, no Morumbis.