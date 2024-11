Vasco pode contar com o retorno de Paulinho na reta final da temporada

Sábado de feriado e trabalho! ??

Vamos em busca dos nossos objetivos! ??

?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/x40Dj73iG3

? Vasco da Gama (@VascodaGama) November 2, 2024

Com 43 pontos, o Vasco ocupa 9ª posição do Campeonato Brasileiro e quer se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores. O Cruzmaltino ainda torce para que o grupo que irá para a principal competição sul-americana aumente após as finais da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.