Torcedores enfrentam problemas para entrar em Interlagos e ficam sem assistir provas da F1

O sábado foi frustrante para muitas pessoas que foram ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. Houve um problema na entrada dos torcedores em alguns portões e muitos acabaram indo embora sem nem sequer conseguir assistir aos carros correrem na pista.

As confusões se concentraram nos portões A e G. As catracas apresentaram problemas e isso acabou atrasando a entrada dos fãs. Assim, muitos entraram somente depois da prova sprint e, devido ao adiamento do treino classificatório, voltaram para casa com um gosto amargo.

A Gazeta Esportiva conversou com alguns torcedores. A carioca Luiza Paragó, de 27 anos, é fanática por Fórmula 1 e estava ansiosa para ver o GP de São Paulo, mas a experiência virou um pesadelo.