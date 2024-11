São Paulo busca afastar péssimo retrospecto contra o Corinthians para avançar no Paulista feminino

São Paulo e Corinthians disputam neste domingo a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista feminino. Para sonhar com a classificação à final, o Tricolor Paulista terá que afastar o péssimo retrospecto recente contra o rival.

O São Paulo perdeu todos os últimos cinco Majestosos. Se pegarmos um retrospecto maior, o número de derrotas aumenta para sete. São apenas duas vitórias e um empate nos últimos dez clássicos contra o Timão.

A última vitória ocorreu justamente pelo Estadual, mas na edição de 2023. No dia 19 de novembro, há quase um ano, o Tricolor venceu o Corinthians por 2 a 1, em jogo que ocorreu na Vila Belmiro, pela ida da final do Paulista. O Tricolor perdeu de 4 a 1 a partida de volta e ficou com o vice-campeonato.