Santos terá mudança no gol e novidade no banco contra o Vila Nova; veja escalações

O técnico Fábio Carille tem duas baixas. O zagueiro Jair, que trata uma inflamação do músculo do quadril direito, e o meia Miguelito, que teve uma infecção gastrointestinal e chegou a treinar com o elenco, mas não foi relacionado.

O Peixe pode garantir o acesso à Série A ainda nesta rodada. Para isso, basta vencer a partida e torcer por um tropeço do Ceará diante do Avaí, neste domingo. A equipe alvinegra lidera a tabela da Segunda Divisão, com 62 pontos.

Do outro lado, o Vila Nova vem de uma dura derrota para o Avaí, por 3 a 0. O time goiano é o sexto colocado, com 52 pontos, e ainda sonha com o acesso.