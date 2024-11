Raul Estevinho e Larissa Castelari são campeões na Elite do Paulista de Contrarrelógio Individual 2024

Os campeões paulistas de Contrarrelógio Individual 2024 foram definidos neste sábado, em Nazaré Paulista. A etapa única da competição foi realizada em um circuito de 13 km montado na Estrada do Rio Acima, em Nazaré Paulista, reunindo cerca de 120 ciclistas de diferentes categorias. Os vencedores da Elite foram Raul Estevinho, da ARSC PM Boituva, e Larissa Castelari, da São José Ciclismo.

No masculino, Estevinho completou o percurso com o tempo de 20min47s592. A segunda colocação foi de Jhon Fredy Arroyave Quintero, de Sorocaba, com 20min52s577, enquanto Antonio Marques, da FEAc Franca/Cia Bike, ficou com o terceiro lugar, com 21min23s503.

Já no feminino, Larissa venceu com o tempo de 23min16s872. A segunda colocação foi de Alice Melo, da ABEC Rio Claro, com 24min05s799, e em terceiro ficou com Amanda Kunkel, também da São Jose Ciclismo, com 24min29s395.