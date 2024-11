Presidente do Santos é alvo de xingamentos e discute com torcedores após vitória na Vila

Marcelo Teixeira reagiu aos xingamentos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o dirigente sendo contido por seguranças e dizendo: "Eu vou te pegar" e "tu não vai escapar". A polícia chegou e acalmou os ânimos.

O Santos está muito perto de retornar à elite do futebol nacional. Com a vitória deste sábado, o time só precisa de um tropeço do Ceará diante do Avaí, neste domingo, para assegurar o acesso à Série A.

O Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, e, se o Vovô perder ou empatar com o Avaí neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Alvinegro Praiano estará matematicamente garantido na Primeira Divisão.

O próximo compromisso do Santos na Segunda Divisão ocorre na segunda-feira da semana que vem, dia 11. A equipe enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h (de Brasília), pela antepenúltima rodada do torneio.