Carille vê críticas exageradas e despista sobre futuro no Santos: 'Não pensei sobre isso'

O Santos está muito perto de retornar à elite do futebol nacional. Neste sábado, o Peixe venceu o Vila Nova por 3 a 0, na Vila Viva Sorte, e só depende de um tropeço do Ceará neste domingo para garantir o acesso à Série B. Após o jogo, o técnico Fábio Carille comemorou o momento do time e exaltou o trabalho de auxiliares, como Marcelo Fernandes e Arzul.

"Meu coração nesse momento é de uma alegria enorme por estar com 65 pontos. Agora, voltamos a treinar quarta-feira. Uma festa e um churrasco lá com os jogadores depois do treino da manhã. Depois temos cinco dias para trabalhar para o jogo do Coritiba. Acho que depois desses dias vou ter mais clareza para responder. Mas, nesse momento, é uma alegria enorme por tudo o que passei. Esses caras me abraçaram de uma forma enorme, não só funcionários, mas os atletas e a comissão do clube", disse o treinador.

"Desde o começo do ano, quando montamos o elenco, o objetivo era esse. Eu fiz questão que o Marcelo [Fernandes] viesse com a gente. Lá do Japão, conversei com esse cara muitas vezes por dia. Mesmo com a diferença de horário, a gente conseguia se comunicar. Sei o que passou, é da cidade, trabalhou muito com a gente para colocar o Santos de volta aonde não deveria ter saído. Por isso eu faço questão dele estar aqui. É um santista da barriga da mãe dele. Quero que ele participe desse momento de reconstrução, de retorno. Esquecer o que passou nos últimos anos e olhar para frente. Quero também ressaltar o Arzul, um cara da casa, muitos anos de clube. Foi vencedor, formou muitos goleiros. Passou por esse processo também e, junto com a gente, participou de todo esse trabalho", acrescentou.