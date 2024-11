Palmeiras pode igualar quantidade de vitórias do Corinthians em Derbys na Arena; veja números

O último confronto entre os times, na Neo Química Arena, terminou empatado sem gols. O duelo foi válido pela 22ª rodada do Brasileirão do último ano. A última vitória palmeirense em território rival foi em agosto de 2022, resultado que foi selado com gol contra de Roni.

Neste ano, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram duas vezes, ambas oportunidades com mando do Verdão, um na Arena Barueri, pelo Paulista, e outro no Allianz Parque, pelo Brasileiro. No Estadual, as equipes empataram por 2 a 2, enquanto no torneio nacional o Alviverde venceu por 2 a 0.