Palmeiras faz trabalho técnico e tático em penúltimo treino visando o Derby pelo Brasileirão

Na manhã deste sábado, o Palmeiras realizou os penúltimos ajustes antes do clássico contra o Corinthians. O elenco alviverde fez o que foi o seu penúltimo treino visando o Derby, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Na Academia de Futebol, os jogadores abriram os trabalhos com uma ativação muscular no centro de excelência. Em seguida, os atletas foram a campo e trabalharam quesitos técnicos e táticos como balanços de linhas, inversões de jogo, jogadas específicas e finalizações. Na parte final do treino, houve ainda uma movimentação com duas equipes em dimensões reduzidas.

O técnico Abel Ferreira pode ganhar um reforço para o Derby. O zagueiro Murilo, recuperado de uma lesão na coxa direita, treinou integralmente com o restante do elenco. Ele está em processo de transição física e vive a expectativa de voltar a ser relacionado no Verdão.