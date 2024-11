Na estreia de Seabra, Bragantino fica no empate com o Cuiabá pelo Brasileirão e sai do Z4

O RB Bragantino recebeu o Cuiabá, neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Nabi Abi Chedid, a partida terminou empatada em 0 a 0. O jogo marcou a estreia do treinador Fernando Seabra no comando do Massa Bruta.

Com o resultado, o Bragantino foi aos 35 pontos e subiu para a 16ª posição, mas ainda pode voltar para a zona de rebaixamento até o final da rodada. A equipe paulista chegou ao oitavo jogo seguido sem vitória na competição. Por outro lado, o Cuiabá permanece na vice-lanterna, com apenas 28 tentos somados.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (09), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino visita o Atlético-GO, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. Enquanto o Cuiabá visita o Botafogo, às 16h30, no Estádio Nilton Santos.