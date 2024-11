Lewandowski, do Barcelona, é eleito o melhor de outubro no Campeonato Espanhol

O polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mês de outubro do Campeonato Espanhol. Em três jogos, o atacante do Barcelona marcou seis gols.

Lewandowski anotou um hat-trick na vitória sobre o Alavés (3 a 0) e marcou dois gols na goleada sobre o Sevilla (5 a 1). Por fim, o atacante encerrou o mês de outubro com duas bolas na rede durante a goleada do Barcelona no clássico contra o Real Madrid (4 a 0).