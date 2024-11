Juventus vence Udinese fora de casa e dorme no terceiro lugar do Campeonato Italiano

Além disso, a Velha Senhora ainda pode cair para o sexto lugar da competição até o final da rodada. Isso porque três equipes podem ultrapassá-la até segunda-feira: Atalanta, Fiorentina e Lazio, todos com 19 pontos.

O próximo compromisso da Juventus, agora, é pela Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe encara o Lille, no Pierre-Mauroy, na França, a partir das 17h (de Brasília). No próximo sábado, a Juve tem pela frente o derby contra o Torino, agendado para as 16h45, na Juventus Stadium, pela 12ª rodada do Italiano.

Veja outros resultados do Campeonato Italiano neste sábado:

Bologna 1 x 0 Lecce